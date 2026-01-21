Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkardı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk beraberliğini elde etti.

Galatasaray, Atletico Madrid maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti. Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek