Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için Mersin'e geldi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından Atakaş Hatayspor maçı için Mersin'e geldi. Kafileyi taraftarlar karşıladı ve otelde konaklayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana'ya geldi.
Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilen Galatasaray, Münih'ten Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi bir grup Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.
Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.
Hatayspor ile Galatasaray, 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Spor