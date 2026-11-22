Galatasaray, Aston Villa maçı öncesi hazırlıklara başladı, yarın tamamlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk edeceği Aston Villa maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı; sarı-kırmızılı ekip yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA