Galatasaray asist kralının peşinde! Aslan Süper Lig'e damga vuran yıldıza talip oldu - Haberler

Galatasaray, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak adına harekete geçti. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından transfer harekatını başlatacak olan sarı kırmızılılarda scout ekibi ve mevcut yönetim vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.

ASLAN'IN GÖZÜ ASİST KRALINDA

Galatasaray, sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve ligi asist kralı olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu Matias Vargas'ı yakından takip ediyor. Oyuncunun Adana ekibinde kalmak istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

ESPANYOL 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Ramiro Boz'un haberine göre; Adana Demirspor, bu sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Vargas'ın bonservisini almak istiyor. Adana ekibinin 5 milyon euroluk teklifine karşılık olarak İspanyol kulübü 10 milyon euro talep etti. Galatasaray'ın da teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Oyuncunun eski kulübü Velez'in de oyuncunun satışından yüzde yirmi paya sahip olduğu belirtildi.

SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

25 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon en dikkat çeken futbolcular arasındaydı. Adana Demirspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde büyük bir rol oynayan yıldız oyuncu sezonu 5 gol 13 asist ile tamamladı. Bonservisi Espanyol'da bulunan kanat oyuncusu daha önce Velez Sarsfield'da forma giydi.