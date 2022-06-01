Galatasaray asist kralının peşinde! Aslan Süper Lig'e damga vuran yıldıza talip oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray asist kralının peşinde! Aslan Süper Lig'e damga vuran yıldıza talip oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Sarı kırmızılılar sezona Adana Demirspor formasıyla damga vuran isim Matias Vargas'a talip oldu. Espanyol'dan kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Arjantinli yıldız ligi asist kralı olarak tamamladı.

Galatasaray, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak adına harekete geçti. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından transfer harekatını başlatacak olan sarı kırmızılılarda scout ekibi ve mevcut yönetim vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray, sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve ligi asist kralı olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu Matias Vargas'ı yakından takip ediyor. Oyuncunun Adana ekibinde kalmak istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

Ramiro Boz'un haberine göre; Adana Demirspor, bu sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Vargas'ın bonservisini almak istiyor. Adana ekibinin 5 milyon euroluk teklifine karşılık olarak İspanyol kulübü 10 milyon euro talep etti. Galatasaray'ın da teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Oyuncunun eski kulübü Velez'in de oyuncunun satışından yüzde yirmi paya sahip olduğu belirtildi.

Galatasaray asist kralının peşinde! Aslan Süper Lig'e damga vuran yıldıza talip oldu

25 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon en dikkat çeken futbolcular arasındaydı. Adana Demirspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde büyük bir rol oynayan yıldız oyuncu sezonu 5 gol 13 asist ile tamamladı. Bonservisi Espanyol'da bulunan kanat oyuncusu daha önce Velez Sarsfield'da forma giydi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Adana Demirpor Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig Transfer Espanyol Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Yunus Adana'da devam eder Vargas Galatasaray'a koşa koşa gelir.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title