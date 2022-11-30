Galatasaray'a bir kötü haber daha! Takımın yıldızı idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı
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Aslan'a Sergio Oliveira'dan sonra bir kötü haber de Mauro Icardi'den geldi. Antrenmanı yarıda bırakan Icardi'nin sağlık durumu MR tetkiklerinden sonra belli olacak.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.
"MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer aldı.
OLIVEIRA DA SAKATLANDI
Geçtiğimiz günlerde idmanda Sergio Oliveira da sakatlık yaşamıştı. Portekizli yıldız yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.