Galatasaray, Antalyaspor'u Deplasmanda 4-1 Mağlup Etti

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yigiter - Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin (Dk. 30 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli

Galatasaray : Günay - Sallai, Sanchez (Dk. 66 Arda Ünyay), Abdülkerim, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 66 Sara), Sane, Yunus (Dk. 66 Icardi), Barış Alper (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen

SARI KARTLAR: Giannetti ( Antalyaspor ), Osimhen ( Galatasaray )

GOLLER: Dk. 69 Van de Streek ( Antalyaspor ) - Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai, Dk. 56 Osimhen, Dk. 90+3 Icardi ( Galatasaray )

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

2'nci dakikada Torreira'nın uzaktan mesafeden sert şutunda top kaleci Abdullah'ın göğsünden sekti. Seken topa Yunus hareketlenirken, Antalyaspor savunması araya girdi.

4'üncü dakikada Sane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Abdullah ayaklarıyla kornere çeldi.

7'nci dakikada Galatasaray öne geeçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Sane sola çekerek, sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

11'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan ceza alanı içerisine giren Barış Alper'in pasında yay dışında topu kontrol eden Sallai'nin yerden vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

38'inci dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Osimhen'in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş uzak direk dibinden auta çıktı.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Yunus Akgün'ün uzun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan alan Osimhen, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

69'uncu dakikada Antalyaspor'un sol kanatta kazandığı köşe vuruşunda Safur ön direğe ortaladı. Saric'in kafayla arkaya aşırttığı top Osimhen'in de kafasına çarpıp, arka direkte müsait durumdaki Van de Streek'in önüne düştü. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlara gitti: 1-3.

90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sane'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Mücadele Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.