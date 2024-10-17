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Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maç için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Antalyaspor Galatasaray Okan Buruk Futbol Yaşam Spor

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