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Galatasaray, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda kuvvet çalışması ve koşu yapıldı, ardından topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah kuvvet çalışması ve koşu yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üçe üç oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan Victor Osimhen kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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