Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, pas çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve orta-şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya hareket edecek. - İSTANBUL
