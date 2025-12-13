Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Monaco maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısına 2 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda son oynadıkları Monaco maçının 11'ine göre Antalya karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç ve Yunus Akgün'e görev verdi.

Eksiklikler

Galatasaray'da bu karşılaşmada önemli eksikler bulunuyor. Monaco mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır'ın dışında tedavileri devam eden Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina da maç kadrosunda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ve tutuklanan Metehan Baltacı da kadroda yok.

Yunus Akgün 7 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Antalyaspor müsabakasında 11'de yer aldı. Rahatsızlığından dolayı 8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Akgün, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesiyle 7 maç sonra 11'de görev aldı.

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Macar futbolcu Roland Sallai da bu maçla birlikte sahadaki yerini aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay bekledi. - İSTANBUL