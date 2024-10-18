Galatasaray, Antalyaspor ile 57. Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile ligde 57. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise haftaya 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla 14. sırada başladı.

57. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 56 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 35 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 108 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezonki maçları Galatasaray 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor'a 16 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor'a son dönemde kaybetmiyor. Antalya temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla aldı. Bu mücadelelerin ardından oynanan 16 karşılaşmada Galatasaray 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Yoluna yenilgisiz devam ediyor

Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, geçtiğimiz sezonun da son haftasıyla birlikte 9 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Deplasman rekoru için sahaya çıkacak

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor mücadelesinde 2-1'lik skorla yaşadı. Aslan bu müsabakanın ardından ligde dış sahadaki 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ligde son olarak Fenerbahçe'ye konuk oldu ve 3-1'lik skorla kazandı.

Dış sahada ayrıca son 12 maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi durumunda Süper Lig tarihinin deplasmandaki en uzun galibiyet serisini elde edecek.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan'da Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens, 3, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı 2'şer, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevini yaşadı. Ayrıca Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da ligde 2 gol kaydederken, Adana Demirspor maçında da Semih Güler kendi kalesine attı.

Kaan Ayhan sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan, Antalya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Ali Şansalan düdük çalacak

Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL