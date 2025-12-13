Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 4 golle kazandı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi.

Corendon Airlines Antalya Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 11. dakikasında Roland Sallai'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran "Cimbom" ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da iyi performansını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen ile 56. dakikada 3-0'lık üstünlük kurdu. Geri dönmeye çalışan ev sahibi takım, 69. dakikada Sander van de Streek'in golüyle farkı yeniden 2'ye çekti: 1-3. Mücadelenin 90+3. dakikasında Mauro Icardi ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 16. maçında 12. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve tek yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 39'a çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Trabzonspor ile puan farkını 5'e taşıdı.

Antalyaspor ise 9. kez yenilerek 15 puanda kaldı.

2 maç sonra deplasmanda kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra dış sahada 3 puan aldı.

Ligde 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada ise dış sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 2 maçlık deplasman galibiyet hasreti yaşayan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek kötü istatistiğini sonlandırdı.

Antalyaspor'a son 19 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Akdeniz temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 19 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçteki 15. galibiyetini alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 45, galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 10 kez fileleri havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 7 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle üst üste yaptığı 7. maçtan da 3 puanla yarıldı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Kalesini yine gole kapatamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

Sane, ligde 3 maç üst üste gol attı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'deki son 3 maçta da fileleri havalandırdı.

Antalyaspor müsabakasının 7. dakikasında gol perdesini açan Sane, takımını 1-0 öne geçirdi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 14. haftadaki Fenerbahçe derbisi, 15. haftadaki Samsunspor karşılaşmasının ardından 16. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.

Üst üste 3 maçlık gol atma serisi yakalayan Sane, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

Osimhen, 12 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 12. golünü attı.

Tüm kulvarlarda Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Antalyaspor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan yıldız santrfor, toplamda 12 golü buldu.

Icardi'nin Hagi'yi yakalamasına 2 gol kaldı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e taşıdı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, ligde çıktığı 15. mücadelede 8. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 109. resmi maçına çıkan 32 yaşındaki santrfor, 70. kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, resmi maçlarda 2 gol daha atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Gheorghe Hagi'yi (72) yakalayacak. Yıldız santrfor, 3 gol atması halinde ise kulüp tarihine adını yazdıracak.

Arjantinli yıldız, Süper Lig'de ise 59. kez fileleri havalandırdı. Icardi, ligdeki gol sayısına bakıldığında Hagi'yi yakalayarak Galatasaray'ın ligdeki en golcü yabancı oyuncusu ünvanına ortak oldu.

Osimhen cezalı duruma düştü

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Süper Lig'in 17. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Antalyaspor mücadelesine sarı kart sınırında çıkan Osimhen, 85. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alacak 26 yaşındaki santrfor, 21 Aralık Pazar günü yapılacak Kasımpaşa müsabakasında oynayamayacak.

Sallai, bu sezon ilk golünü attı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon geldiği Galatasaray'daki ilk sezonunda 33 resmi müsabakada 6 kez gol sevinci yaşayan Sallai, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına gönderdi.