Galatasaray, Angelino transferini resmen bitirdi! İşte alacağı ücret

Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun transferi için Leipzig'le anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Angelino'nun satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği belirtilerek, "Futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun transferini resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Leipzig'le anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

AVUSTURYA KAMPINA DAHİL OLDU

Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'de oynayan Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılıların Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a geldi, bugün takımın Avusturya'daki kampına dahil oldu.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Galatasaray'da Angelino transferiyle ilgili açıklama geldi. Leipzig'le anlaşmaya varıldığını belirten kulüp, transferin detaylarını da paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

ANGELİNO KİMDİR?

4 Ocak 1997'de İspanya'nın Coristanco şehrinde doğan Angeliño, Escolas Luis Calvo Sanz'da futbolla tanışırken, 2007'de Deportivo La Coruña altyapısına girerek gelecek vaat eden bir oyuncu olarak 2013'te Manchester City'nin altyapısına Transfer edildi.

Premier Lig'de 6 maçta şans bulan İspanyol sol bek, New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV Eindhoven ve Leipzig takımlarına kiralandı. Sık sık etkili bir şekilde hücuma çıkan, hızı, tekniği ve hücum becerileriyle takımına gol şansı yaratma özelliği ile ön plana çıkan genç oyuncu, PSV'de 43 maçta 12 asist Hoffenheim'da 35 maçta 12 asist, Leipzig'de 100 maçta 12 gol ve 29 asistle oynadı. Angeliño 2022-23 Futbol sezonunda İngiltere Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal ve Serie A gibi büyük ligler içinde en çok asist yapan üçüncü futbolcu olarak seneyi kapattı. Leipzig'de 2021-22 sezonunda Almanya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan İspanyol yıldız, ilk Bundesliga maçına çıktığı 2020 yılının şubat ayında 20 asist, 37 net gol pozisyonu yaratma, 178 isabetli orta, 116 isabetli akan oyun ortası ve 175 şut pası istatistikleriyle boy gösterdi.