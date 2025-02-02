Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın kiralık transferi için AC Milan ile resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DÜN AKŞAM GELECEKTİ AMA ERTELENDİ

Galatasaray'ın kiralık transfer olarak anlaşma sağladığı Alvaro Morata'nın dün akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ancak yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş planı ertelendi.

MORATA'DAN İLK MESAJ

Bugün İstanbul yollarına düşen dünyaca ünlü İspanyol golcü uçaktan yayınladığı videoda "Merhaba, Galatasaray ailesi" ifadelerini kullandı.

GARDİ İLE BİRLİKTE POZ VERDİ

Sezon başında 13 milyon Euro'ya AC Milan'a giden Alvaro Morata, bu kez satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a katılırken ilk fotoğraf dün akşam geldi. İspanyol golcü, menajer George Gardi ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir arada poz verdi.

2 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Galatasaray'la resmi sözleşme imzalamak üzere AC Milan ile vedalaşan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya Millî Takımı'nın forvetiydi. Kariyeri boyunca hep Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen Morata, 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk, 1 kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, 1 kez Süper Kupa'da şampiyonluk, 2 kez La Liga'da şampiyonluk başta olmak üzere neredeyse kaldırmadık kupa bırakmadı.