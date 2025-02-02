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Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

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Galatasaray, İtalyan devi AC Milan forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralık transferi için resmi görüşmelerin başladığını duyurdu. İstanbul yollarına düşen 32 yaşındaki santrfor, uçaktan verdiği mesajda "Merhaba, Galatasaray ailesi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın kiralık transferi için AC Milan ile resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

DÜN AKŞAM GELECEKTİ AMA ERTELENDİ

Galatasaray'ın kiralık transfer olarak anlaşma sağladığı Alvaro Morata'nın dün akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ancak yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş planı ertelendi.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

MORATA'DAN İLK MESAJ

Bugün İstanbul yollarına düşen dünyaca ünlü İspanyol golcü uçaktan yayınladığı videoda "Merhaba, Galatasaray ailesi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

GARDİ İLE BİRLİKTE POZ VERDİ

Sezon başında 13 milyon Euro'ya AC Milan'a giden Alvaro Morata, bu kez satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a katılırken ilk fotoğraf dün akşam geldi. İspanyol golcü, menajer George Gardi ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir arada poz verdi.

2 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Galatasaray'la resmi sözleşme imzalamak üzere AC Milan ile vedalaşan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya Millî Takımı'nın forvetiydi. Kariyeri boyunca hep Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen Morata, 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk, 1 kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, 1 kez Süper Kupa'da şampiyonluk, 2 kez La Liga'da şampiyonluk başta olmak üzere neredeyse kaldırmadık kupa bırakmadı.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelih Bayrak:

adamlar son 5 yıldır almadıkları yıldız kalmadı bizde taliscayi yıldız diye getiriyoruz.adamlarin forveti dünyada 2 takımda yoktur en iyi beş ligin en üst takimlarinda . forvete bak osimhen icardi morata batsuhayi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bence bir sağ bir de sol kanat alınsaydı bundan iyiydi...

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ülke Battı bitti açız diyenler neden böyle haberlere tepki vermiyorlar? Yani, eğer ülkedeki insanları gariban ve fakirleri düşünüyorlarsa NEDEN 13 milyon Euro luk adamın transferine karşı çıkmıyorlar? Futbol kulüpleri milyon milyon Euro Dolar paraları yabancı oyunculara veriyorlar. Sadece bir sezon yabancı oyuncu transfer etmesinler, o parayı ülkedeki en gariban 1000 (bin) aileye yardım etsinler.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Osimhen, İcardi gerçekten çok iyi forvetler. Morata ise gerçekten kariyerli bir forvet. Hatta sezon başında FB için de çok konuşuldu. Ancak ben ünüyle uyumlu bir oyuncu olarak görmüyorum. Örneğin Sörloth benim için Morata'ya göre çok daha önde bir forvet.

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