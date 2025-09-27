Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, zor bir maçtan galip ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli kaleci Uğurcan, bireysel performansından ziyade takımın galip gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ligde 7'de 7 yaparak rekor kırdıkları için mutlu olduğunu belirten Uğurcan, "Alanya maçı tabii ki zor bir maç. Benim de eski takım arkadaşım olan Pereira iyi bir hoca. Sahadaki diziliminden, pres şeklinden, bizim kaybettiğimiz toplarda geçişlerinden bir oyun planı olduğu belli. Maça iyi hazırlanmışlardı, ben beğendim. Zor bir maç oldu ama galip gelmek sevindiriciydi." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız"

Uğurcan Çakır, hem A Milli Takım'daki İspanya maçı hem de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçının kendisi için zorlu olduğunu belirterek, "Ama ben çalışmaya devam ediyorum. Alanyaspor maçında da iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Her zaman takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Galatasaray'da önünde oynayan savunma oyuncularının maç maç değiştiğiyle ilgili soruya da cevap veren Uğurcan, şöyle devam etti:

"Adaptasyon sağlamak zorundayız. İşimiz bu zaten. Hangi takım arkadaşım oynarsa oynasın, en iyi şekilde adapte olup, en iyi performansımızı vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın galip gelmesi. Bu maçta da onu başardığımız için mutluyuz."

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Liverpool maçıyla ilgili de değerlendirme yapan Uğurcan, "İç sahada oynayacağımız maç, rakip kim olursa olsun onlar için zor maç. Liverpool maçında da elimizden gelenin en iyisini yapıp, taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. İyi bir oyun, puan ya da puanlar bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geliş ve futbola başlama amaçlarından birisinin en iyilere karşı oynamak olduğunu dile getiren Uğurcan, "İnşallah salı günü hem benim hem takımım için güzel bir akşam olur. Taraftarımıza inşallah galibiyet hediye edebiliriz." dedi.