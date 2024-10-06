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Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Yunus Akgün'ün attığı gol, Galatasaray'ın galibiyeti için yeterli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Torreira'nın vuruşu sonrası savunmadan dönen topa Kaan Ayhan'ın ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

58. dakikada Icardi'den aldığı pas sonrası önünü boşaltan Yunus Akgün pasını Sara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Marcos Lopes, rakibini geçip pasını Serdar Dursun'a bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Metehan Baltacı dk. 90+5), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Kerem Demirbay dk. 81), Dries Mertens (Roland Sallai dk. 65), Barış Alper Yılmaz (Elias Jelert dk. 90+5), Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk. 81)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Gaius Makouta, Richard Coelho, Loide Augusto (Juan Coelho dk. 90), Efecan Karaca (Nicolas Janvier dk. 57), Yusuf Özdemir (Rony Lopes dk. 64), Sergio Cordova (Serdar Dursun dk. 64)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Eren Altıntaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Yunus Akgün (dk. 28) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Fernando Muslera (Galatasaray) Jure Balkovec, Richard Coelho, Nicolas Janvier (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yunus Akgün Galatasaray

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