Haberler

Galatasaray, Alanya'ya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya ulaştı. Takımı havalimanında karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirip imzalar aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.

Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail'in füzesiyle böyle havaya uçtu
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında