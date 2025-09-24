Haberler

Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçları kazansa bile ilk yarıyı 0 puanla kapatacak

Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçları kazansa bile 1 puanı olamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak

Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.