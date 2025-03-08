Galatasaray, Alanyaspor ile 18. Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 5 beraberlikle aldığı 65 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puanla 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesinde geçtiğimiz perşembe günü Antalya'ya giderek kamp yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanya karşısında galip ayrılıp, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada maç fazlasıyla puan farkını açmak istiyor.

18. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 40 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Son 4 resmi maçında berabere kaldı

Galatasaray son oynadığı 4 müsabakada berabere kaldı. En son Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra ligde Fenerbahçe ile 0-0 ve Kasımpaşa ile 3-3, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile 0-0, UEFA Avrupa Ligi'nde de AZ Alkmaar ile 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Ligde 26 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Alanyaspor karşısında da bunu sürdürmek için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun son haftasından itibaren yenilmezlik serisi bulunan sarı-kırmızılılar, oynadığı 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 12 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom son olarak dış sahada Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve 3-3 berabere kaldı.

24 maçtır dış sahada mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada geçtiğimiz sezon 12, bu sezon da 12 olmak üzere toplam 24 maçta mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 20 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı.

Victor Osimhen'den ligde 16 gol

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Osimhen, Süper Lig'de oynadığı 20 mücadelenin 11'inde rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 16 gol sevinci yaşarken aynı zamanda sarı-kırmızılıların da en golcü oyuncusu oldu. Nijeryalı futbolcu son olarak Kasımpaşa karşısında da 2 gol kaydetti.

Osimhen ile Ahmed Kutucu, kart sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu, Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Aslan'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ise Alanyaspor karşılaşmasında oynamayacak.

Okan Buruk ile Sami Uğurlu 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, bugüne kadar resmi maçlarda 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarsa Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uğurlu da Kasımpaşa'nın başındaydı. Bu mücadelelerde Okan Buruk'un ekibi 1 kez kazanırken, 1 maç da berabere tamamlandı.

Yasin Kol düdük çalacak

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - İSTANBUL