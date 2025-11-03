Galatasaray- Ajax Maçının Hakemi Belli Oldu
Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Maç, 5 Kasım Çarşamba günü Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da gerçekleşecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor