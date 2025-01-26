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Galatasaray, Ajax Maçına Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Ajax Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray 28 Ocak Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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