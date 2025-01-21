Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imzayı attırmak üzere
Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor ve transferin 6 milyon euro bandında bitmesi bekleniyor. Kutucu için ödeme planında son detaylar konuşuluyor.
Süper Lig devi Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.
6 MİLYON EURO
Ekol TV'nin haberine göre, Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray arasında ödeme planında son detaylar konuşuluyor. Transferin 6 milyon Euro bandında bitmesi bekleniyor.
15 GOLE KATKI SAĞLADI
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı toplam 18 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirdi.