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Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imzayı attırmak üzere

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Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor ve transferin 6 milyon euro bandında bitmesi bekleniyor. Kutucu için ödeme planında son detaylar konuşuluyor.

Süper Lig devi Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.

6 MİLYON EURO

Ekol TV'nin haberine göre, Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray arasında ödeme planında son detaylar konuşuluyor. Transferin 6 milyon Euro bandında bitmesi bekleniyor.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı toplam 18 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirdi.

Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imzayı attırmak üzere
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhat bulut :

Bende diyordum bu Kutucu niye Cincon maçından önce yalan yere kart gördü ...Oynamak istemeyen zaten kndini belli ediyor sevdiği takıma karşı

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Haber YorumlarıEr Di :

Kumaş var ama büyük takım için yeterli mi zaman gösterecek. 6 milyon euro eder mi orası da meçhul.

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Fenerbahçe ve Galatasaray mâli ve etik açıdan hiçbir kurala uymuyor ve ligin dengesini olumsuz biçimde etkiliyor.

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