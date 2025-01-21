Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imzayı attırmak üzere

Süper Lig devi Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.

6 MİLYON EURO

Ekol TV'nin haberine göre, Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray arasında ödeme planında son detaylar konuşuluyor. Transferin 6 milyon Euro bandında bitmesi bekleniyor.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı toplam 18 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirdi.