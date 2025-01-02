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Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

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Galatasaray, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer'in transferi için resmi görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın vazgeçilmez iki yıldızını birden gözüne kestirdi.

AHMED VE BERKE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı yönetiminin, iki oyuncu için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

OKAN BURUK BERKE'YE ONAY VERDİ

Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimali sarı kırmızılıları kaleci arayışlarına itti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performansla gündeme oturan Berke Özer'i Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

CİMBOM'UN AHMED KUTUCU ISRARI

Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için de şartları zorluyor. Galatasaray, iki oyuncuya da kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKazim Akgün:

Bence Süper bir hamle yakışır GS mıza

Yorum Beğen11
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