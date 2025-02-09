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Galatasaray, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın golü Morata'nın 12. dakikada kullandığı penaltı ile geldi. Maçta Adana Demirspor, 33. dakikada sahadan çekilme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, Adana Demirspor 33. dakikada sahadan çekildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Mertens, Semih Güler'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır, direkt penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Morata, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Osimhen, rakibini geçip penaltı noktasına çevirdiği topa Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta savunma meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.

26. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Osimhen, sağdan ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Deniz Dönmezer, meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Dries Mertens, Gabriel Sara, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Victor Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barasi, Nabil Alioui, Abat Aymbetov

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Ali Yavuz Kol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gol: Morata (dk. 12 pen.) (Galatasaray)

Sarı kart: Arda Kurtulan (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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