Galatasaray, Adana Demirspor Maçında 3 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Adana Demirspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Adana ekibi karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira'nın yerine, Günay Güvenç, Carlos Cuesta ve Alvaro Morata'ya görev verdi. Muslera'nın yokluğunda kaptanlık pazubendini Kaan Ayhan taktı.

Sarı-kırmızılılarda; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira sarı kart cezasından dolayı, Yunus Akgün ile Ismail Jakobs da sakatlıkları nedeniyle kadrosunda yer almadı.

Alvaro Morata, ilk kez iç sahada

Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıktı. Morata müsabakaya 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu transfer olduktan sonra Gaziantep FK ve Boluspor deplasmanlarında oynamıştı.

Carlos Cuesta 11'de, Mario Lemina yedek

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta, ilk maçında 11'de görev aldı. 25 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

İngiliz ekibi Wolverhampton'tan transfer olan Gabonlu futbolcu Mario Lemina ise yedeklerde yer aldı.

Muslera'nın yokluğunda kale Günay'da

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç görev aldı. Güvenç, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 7 müsabakada forma giydi.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Elias Jelert, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Dries Mertens, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina bekledi.

Yeni formasıyla sahaya çıktı

Galatasaray, Adana Demirspor mücadelesinde yeni çıkardığı 4. formasını giydi. Siyah renkte ve ön tarafında Aslan deseni olan 2024-2025 sezonu özel forması 'İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar' sloganıyla satışa çıktı. - İSTANBUL