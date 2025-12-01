Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Union Saint- Gilloise ile oynadığı maç ile ilgili harekete geçti.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA ŞİKAYET

Sarı-kırmızılı kulüp, Union Saint- Gilloise ile oynadığı maçın hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray cephesi, karşılaşmanın İspanyol hakemi Jose Sanchez'i maç içerisinde verdiği ve vermediği birçok karar nedeniyle eleştirmiş, yanlı bir performans gösterdiğini dile getirmişti.