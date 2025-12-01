Haberler

Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik

Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik Haber Videosunu İzle
Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçın hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Union Saint- Gilloise ile oynadığı maç ile ilgili harekete geçti.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA ŞİKAYET

Sarı-kırmızılı kulüp, Union Saint- Gilloise ile oynadığı maçın hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik

NE OLMUŞTU?

Galatasaray cephesi, karşılaşmanın İspanyol hakemi Jose Sanchez'i maç içerisinde verdiği ve vermediği birçok karar nedeniyle eleştirmiş, yanlı bir performans gösterdiğini dile getirmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

yahu başka hakem olsaydı fark yiyecektiniz bide adamı şikayet ediyonuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto

Doların üzerindeki resme dikkat
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi

Komşuda büyük panik: Yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
Fiorentina'da kaos: Edin Dzeko çareyi megafonu eline almakta buldu

Taraftarı sakinleştirmek isteyen Dzeko da tepkilerin gazabına uğradı
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi

'Pes' dedirten ilan! Bu harabe için istediğini tahmin dahi edemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.