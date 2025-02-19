Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü formasına kavuşamayan Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. Aşil tendonunda iltihaplanma tespit edilen futbolcu bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

DERBİDE YOK

Fanatik'te yer alan habere göre Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma tespit edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali bulunmayan 25 yaşındaki futbolcu için risk alınmayacağı ifade edildi.

16 MAÇTA 1 ASİST

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jakobs'un 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Senegalli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.