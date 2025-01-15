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İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu

İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
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Hem Galatasaray'da hem de kiralık gittiği Lyon'da beklentileri karşılayamayan Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı. Zaha ile anlaşan MLS ekibi Charlotte FC, sarı-kırmızılılara 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu olan ve tecrübeli futbolcunun tüm maaşını karşılayacağı bir kiralama teklifi yaptı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Fransız ekibi Lyon'a ancak orada da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklnirken, sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

ZAHA İLE ANLAŞTILAR, ABD'YE GİDİYOR

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve yüklü maaşı nedeniyle gönderilme planları yapılan Fildişi Sahilli yıldıza yol göründü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS takımlarından Charlotte FC, Wilfried Zaha ile anlaşmaya vardı.

KİRALAYIP TÜM MAAŞINI KARŞILAYACALAR

Haberde MLS ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. 3.5 milyon euro olan satın alma opsiyonu için son tarih Aralık 2025 olacak. Charlotte FC, sarı-kırmızılılara büyük yük olan Zaha'nın maaşının tamamını karşılayacak şekilde bir teklif sundu.

CİMBOM KİRALAMA BEDELİ DE İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın bu teklife ek olarak kiralama bedeli de istediği ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı. Öte yandan Lyon da 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini MLS ekibiyle anlaşılması halinde feshedecek. Bu sezon Fransız ekibiyle yalnızca 6 maça çıkabilen Zaha, 1 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Fildişi Sahilli yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBedri Sinan Tüzel:

tez elden

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Haber YorumlarıBedri Sinan Tüzel:

aman aman

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