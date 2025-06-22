Galatasaray'a transferinde son durum? Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray'a transferinde son durum? Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili konuştu. Guardiola, İlkay'ın Sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili "Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada olmazdı." dedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ismi uzun süredir Süper Lig devi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

''HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM''

İlkay'ın Sarı-kırmızılılara olası transferiyle ilgili yorum yapan Guardiola, "Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada olmazdı." dedi.

''İLKAY PLANLARIM ARASINDA''

Sözlerine devam eden Guardiola, "Aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26-27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 51 maça çıkma başarısı gösteren 34 yaşındaki yıldız oyuncu 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahreyn, kamu kurumlarında uzaktan çalışma sistemine geçti

ABD'nin saldırısının ardından uzaktan çalışmaya geçtiler
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye

Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Süper Lig devine
Pentagon: Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu

ABD, İran saldırısının detaylarını açıkladı: Nükleer program yok oldu
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.