Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı

Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
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Galatasaray, Altınordu forması giyen 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Arda Yılmaz'ın Sarı-kırmızılılara transfer olmadan yaptığı bir açıklama Sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Genç kalecinin '' Bu transfer benim için ufak bir adım. Benim hedefim her zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak." şeklindeki sözleri taraftarlar tarafından tepki gördü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geleceğe yönelik transferlerine de devam ederek Altınordu'dan 17 yaşındaki genç kaleci Arda Yılmaz'ı transfer etti.

''GALATASARAY'A TRANSFERİM UFAK BİR ADIM''

Altınordu kalesini koruyan Arda Yılmaz, Galatasaray'a transferi gerçekleşmeden önce transfere dair açıklamalar yaptı. Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Sonuçta bu transfer benim için ufak bir adım. Benim hedefim her zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak. Şimdi asıl daha çok çalışma vakti geldi. Kendimi gösterip, kendimi oraya ait olduğumu kanıtlayarak, kendi başarımla oralara gidebileceğime inanıyorum. Kendime sonsuz güvenim tam." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI TEPKİ GÖRDÜ

Genç kalecinin bu açıklamaları, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Arda Yılmaz'ın Galatasaray'ı küçümsediğini ifade etti ve bu sözlerini düzeltmesini talep etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı

Galatasaray'a imza attı! O sözleriyle Sarı-kırmızılıları çıldırttı
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

17 yaşında üstüne gelmeyin rica edelim...

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Hemen S. Edin gitsin

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Haber YorumlarıAntiCHP:

Bu çocuk 17 yaşında ise ben de 20 yaşında delikanlıyım

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Haber YorumlarıAntiCHP:

Demek ki çocuk Galatasaray'ın kalesini rahatlıkla koruyabileceği konusunda kendine güveniyor.

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Haber YorumlarıErener:

siz ufak gslisiniz demiş

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