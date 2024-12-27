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Galatasaray'a Torreira'nın menajerinden kötü haber: UEFA gelirlerine el konuldu

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Galatasaray'ın gelirlerine el konuldu. Lucas Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'ın menajer ücretini ödememesi nedeniyle dava açmıştı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray'ı haksız bulmuş ve 1.2 milyon Euro'luk menajer ücretini ödemesine karar vermişti. Ancak kulüp henüz bu konuda bir adım atmamıştı. Bu durum üzerine UEFA devreye girdi ve Galatasaray'ın UEFA gelirlerine el konuldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın temsilcisi, Sarı-Kırmızılıların 1.2 milyon Euro'luk menajer ücretini ödememesi sebebiyle davacı olmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray'ı haksız bulmuş ve 1.2 milyon Euro'luk menajer ücretini ödemesine hükmetmişti.

UEFA GELİRLERİNE EL KONDU

Sarı-kırmızılı kulübün henüz konuyla ilgili adım atmaması üzerine bu sefer UEFA devreye girdi. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu konuyla ilgili son durumu aktardı: Torreira'nın menajeri kulübe dava açmıştı. 1.2 milyon dolarlık menajerlik ücretini Galatasaray kendisine ödememişti. Ardından CAS'a gitti. CAS onayladı. Ardından kulüp bu parayı ödemedi. İsviçreli bir hukuk merkezi süreci devam ettirdi. Şu anda Galatasaray'ın UEFA gelirlerine el kondu. Şu anki süreçte UEFA gelirlerinin içinden menajerlik ücreti tahsil edilecek. Ödenmeyen komisyon Galatasaray'ın başında ciddi problem açtı.

6 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Ülkesi Uruguay'ın Wanderers altyapısında yetişen ve italya'da Pescara altyapısına geçen Lucas Torreira, Pescara ile profesyonel olduktan sonra Sampdoria, Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina formaları giydi. Son olarak Fiorentina'daki kiralık döneminin ardından Arsenal'e dönen ve 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Torreira, performansıyla beğeni topladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki ön libero ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a Torreira'nın menajerinden kötü haber: UEFA gelirlerine el konuldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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