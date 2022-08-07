Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriano'ya çirkin ithamlar - Haberler

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Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriano'ya çirkin ithamlar

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor'da Luiz Adriano'nun kullandığı penaltı sosyal medyada büyük tepki çekti. Muslera'yı vuruş sırasında zıplayarak yanıltmak isterken etkisiz bir şut çıkaran Brezilyalı santrfor için sosyal medyada bazı çirkin ithamlar da yapıldı.

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Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Antalyaspor'da kaçan penaltı sosyal medyada gündeme oturdu.

MUSLERA'YI ŞAŞIRTMAK İSTEDİ

Dakikalar 45'i gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Luiz Adriano, Muslera'yı şaşırtmak isterken etkisiz bir vuruş yaptı ve penaltıyı Uruguaylı kaleci kurtardı.

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Brezilyalı santrforun penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar çirkin ithamlarda da bulundu.

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriona'ya çirkin ithamlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Luiz Adriano Galatasaray Antalyaspor Muslera Spor Haberler

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