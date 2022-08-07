Galatasaray'a penaltı atarken yaptığı hareket olay oldu! Antalyasporlu Luiz Adriano'ya çirkin ithamlar

Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Antalyaspor'da kaçan penaltı sosyal medyada gündeme oturdu.

MUSLERA'YI ŞAŞIRTMAK İSTEDİ

Dakikalar 45'i gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Luiz Adriano, Muslera'yı şaşırtmak isterken etkisiz bir vuruş yaptı ve penaltıyı Uruguaylı kaleci kurtardı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Brezilyalı santrforun penaltıyı kullanma şekli sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar çirkin ithamlarda da bulundu.