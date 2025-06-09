Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den

Sezonu Galatasaray'da geçiren ve attığı gollerle yıldızlaşıp geleceği çok merak edilen Victor Osimhen ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

MANCHESTER'DA ROTA YENİDEN OSIMHEN

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United, Victor Osimhen'in Suudi ekibi Al Hilal'den gelen yüklü miktardaki teklifi reddetmesi üzerine yıldız oyuncu için yeniden harekete geçti. Haberde, Portekizli teknik adam Ruben Amorim'in, Nijeryalı yıldızı kadrosuna görmek istediği belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin 26 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin kapısını çalacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.