Haberler

Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile yapacağı karşılaşma öncesi 3 müjdeli haber geldi. Monaco'nun 3 yıldız futbolcusu sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

  • Monaco'nun Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
  • Monaco-Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında saat 23.00'te başlayacak.
  • Maçı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Galatasaray'a dev maç öncesi 3 müjdeli haber birden geldi.

MONACO'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Monaco, Galatasaray maçı öncesi açıkladığı maç kadrosunda 3 yıldız futbolcusuna yer veremedi. Yapılan açıklamada; Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'nin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 24

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Monaco-Galatasaray karşılaşması saat 23.00'te başlayacak. Cimbom, bu maçı kazanarak puanını 12 yapmak ve ilk 24'e kalmak adına büyük bir avantaj yakalamak isteyecek. Zorlu müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Bu korku neya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Kesin yenecek Galatasaray. Monaco boş takım.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Galatasaray'la da anılıyordu! Hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hatayspor eriyor! 58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor

58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor
Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var

Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var
title