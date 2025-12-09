Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Galatasaray'a dev maç öncesi 3 müjdeli haber birden geldi.

MONACO'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Monaco, Galatasaray maçı öncesi açıkladığı maç kadrosunda 3 yıldız futbolcusuna yer veremedi. Yapılan açıklamada; Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'nin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 24

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Monaco-Galatasaray karşılaşması saat 23.00'te başlayacak. Cimbom, bu maçı kazanarak puanını 12 yapmak ve ilk 24'e kalmak adına büyük bir avantaj yakalamak isteyecek. Zorlu müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak.