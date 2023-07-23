Galatasaray'a mı transfer oluyor? Uğurcan Çakır kapıyı resmen açık bıraktı

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İsmi Galatasaray'la da anılan Çakır, "Galatasaray veya Avrupa kulübümüz ne derse o olur. 1 yıl daha kalmak istiyorum ama kulübün kabul edeceği teklif olursa iş değişebilir" dedi.

Süper Lig devi Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray veya Avrupa'ya transfer olabileceğini söyledi. Çakır, kulübün kabul edeceği teklif olursa işin değişebileceğini belirtti.

"KULÜBÜMÜZ NE DERSE O OLUR"

Yayıncı kuruluşa konuşan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur" dedi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bordo-mavili formayla toplamda 212 maça çıkan Uğurcan, söz konusu mücadelelerde 256 gol yerken 59 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.