Galatasaray'a mağlubiyeti getiren an! Yeni transfer Abdülkerim topa tutuluyor

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 kaybetti. Yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonucu yediği gol ile maçı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, sosyal medyada 27 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi.

Galatasaray bu sezon taraftarı önünde oynadığı ilk maçta Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası damga vurdu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 77. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı geri pasında Giresunsporlu futbolcu Sainz araya girdi ve Muslera'yı geçerek topu ağlara gönderdi. Bu hata sonrası 27 yaşındaki futbolcu sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

TARAFTAR GÖSTERDİ

Yapılan hata karşısında oldukça sinirlenen Galatasaray taraftarı, mağlubiyetin faturasını Abdülkerim'e çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada 27 yaşındaki savunmacının Galatasaray seviyesinde olmadığını belirtti.