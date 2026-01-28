Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştı.

LEMINA'DAN KÖTÜ HABER

Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart görererek cezalı duruma düştü. Yıldız isim, sarı-kırmızılıların bir sonraki oynayacağı turun ilk maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan başarılı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.