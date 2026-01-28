Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber
Galatasaray'da Manchester City karşısında sarı kart gören Mario Lemina, bir sonraki turda cezalı duruma düştü.
- Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında 19. dakikada faul yaparak sarı kart gördü.
- Mario Lemina, Galatasaray'ın bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi turunun ilk maçında forma giyemeyecek.
- Mario Lemina, bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştı.
LEMINA'DAN KÖTÜ HABER
Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart görererek cezalı duruma düştü. Yıldız isim, sarı-kırmızılıların bir sonraki oynayacağı turun ilk maçında forma giyemeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan başarılı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.