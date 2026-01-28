Haberler

Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber

Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Manchester City karşısında sarı kart gören Mario Lemina, bir sonraki turda cezalı duruma düştü.

  • Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında 19. dakikada faul yaparak sarı kart gördü.
  • Mario Lemina, Galatasaray'ın bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi turunun ilk maçında forma giyemeyecek.
  • Mario Lemina, bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştı.

LEMINA'DAN KÖTÜ HABER

Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart görererek cezalı duruma düştü. Yıldız isim, sarı-kırmızılıların bir sonraki oynayacağı turun ilk maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan başarılı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

İran'ı açık açık tehdit etti: Günleri sayılıdır
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki