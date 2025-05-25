Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TV 100'den Ersin Düzen'e açıklamalarda bulunarak tartışmalara son noktayı koydu.

'KUPAYI BEN VERECEĞİM'

İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, 'Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil.' dedi.

"TERTEMİZ BİR SEZON OLDU"

Hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakem kararları açısından ligin ikinci yarısından itibaren şaibesiz, tertemiz bir sezon oldu.' sözlerini sarf etti.

"SEÇİM YOK'

Seçim yapılacak mı sorusuna da yanıt veren İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim olmayacak! Biz buraya üç yıllık geldik ve görevimizi tamamlamadan gitmek gibi bir niyetimiz yok.' şeklinde konuştu.