Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ligin zorlu takımlarından Göztepe'yi konuk etti.

DAVINSON SANCHEZ SARI KART GÖRDÜ

RAMS Park'ta Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 16. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Davinson Sanchez, gördüğü bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.