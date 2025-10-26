Haberler

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Güncelleme:
Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez, Göztepe maçında sarı kart gördü. Sanchez, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

  • Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Göztepe maçında 16. dakikada sarı kart gördü.
  • Davinson Sanchez, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
  • Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ligin zorlu takımlarından Göztepe'yi konuk etti.

DAVINSON SANCHEZ SARI KART GÖRDÜ

RAMS Park'ta Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 16. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Davinson Sanchez, gördüğü bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
