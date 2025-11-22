Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılara zorlu maçta yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

LEMINA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, ilk dakikalarda bir sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre devam eden Lemina, 15. dakikada daha fazla dayanamayarak kendisini yere bıraktı.

Görüntü: beIN Sports

YUSUF DEMİR OYUNA GİRDİ

Tedavisi sonrası oyuna devam edemeyen Lemina, saha kenarına gelerek yerini 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e bıraktı.

SINGO DA SAKATLANARAK KENARDA

Sarı-kırmızı takımda Mario Lemina'nın ardından Wilfried Singo da sakatlandı ve oyundan çıktı. Fildişili oyuncu Singo'nun yerine 41. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Görüntü: beIN Sports