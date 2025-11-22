Haberler

Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandı

Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşısında Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir ve Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

  • Galatasaray'da Mario Lemina maç sırasında sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Galatasaray'da Wilfried Singo maç sırasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılara zorlu maçta yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

LEMINA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, ilk dakikalarda bir sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre devam eden Lemina, 15. dakikada daha fazla dayanamayarak kendisini yere bıraktı.

Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandıGörüntü: beIN Sports

YUSUF DEMİR OYUNA GİRDİ

Tedavisi sonrası oyuna devam edemeyen Lemina, saha kenarına gelerek yerini 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e bıraktı.

SINGO DA SAKATLANARAK KENARDA

Sarı-kırmızı takımda Mario Lemina'nın ardından Wilfried Singo da sakatlandı ve oyundan çıktı. Fildişili oyuncu Singo'nun yerine 41. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandıGörüntü: beIN Sports

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Sorun yapma editör, Gs bikir işini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.