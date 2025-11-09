Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Galatasaray'da Lucas Torreira, sakatlandı. Uruguaylı orta saha, sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.
- Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor maçının 63. dakikasında sakatlandı.
- Lucas Torreira'nın yerine 64. dakikada Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
LUCAS TORREIRA SAKATLANDI
Lider Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, karşılaşmanın 63. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini teknik ekibe belirtti.
OYUNA GABRIEL SARA GİRDİ
Saha içerisinde tedavisi devam eden Sarı-kırmızılı futbolcu, 64. dakikada yerini Brezilyalı futbolcu Gabriel Saraya bıraktı.