Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek

Galatasaray'a, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta oynanan Bodrum FK maçının ilk yarısında kötü haber geldi.

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

31. dakikada atılan uzun topta hava topu mücadelesine çıkan Barış Alper, Herelle'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, ligin 33. haftasında deplasmanda oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.