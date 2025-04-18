Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek

Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Bodrum FK maçının 31. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Barış Alper, haftaya deplasmanda oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'a, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta oynanan Bodrum FK maçının ilk yarısında kötü haber geldi.

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

31. dakikada atılan uzun topta hava topu mücadelesine çıkan Barış Alper, Herelle'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, ligin 33. haftasında deplasmanda oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.