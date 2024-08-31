Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban verdi. Oyuna devam edemeyen Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Kulüp, tecrübeli golcünün sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyudan çıkartıldığını açıkladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 24. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı için devre arasında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde;
"Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır."
İşte o anlar;