Galatasaray'a büyük borç! Dursun Özbek, beklenmedik bir faturayla karşı karşıya

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, ciddi bir faturayla karşı karşıya. Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın yeni yönetimi, temmuz ve ağustos aylarında oyuncu alacakları ve diğer giderler için yaklaşık 200 milyon liraya ihtiyaç öğrenildi.

EN BÜYÜK PAY RUMEN FUTBOLCULARIN

Galatasaray'ın elini zorlaştıran bu gider tablosunda, Cicaldau ve Morutan'ın ödemeleri en büyük paya sahip. Geçen sezon başında toplam 11 milyon euroya transfer edilen Cicaldau ve Morutan'ın yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki bonservis taksitlerinin ödenmesi gerekiyor. Kontratı biten Feghouli'ye 1.5 milyon euro ödeme yapılacak.

BİR DARBEDE MARİANO'DAN

Temmuz 2020'de takımdan ayrılırken 500 bin euroluk alacağını bırakan Mariano'nun da açtığı davayı kazandığı ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncuya bu alacağı ödenecek. Aynı zamanda Berkan'ın bonservis taksiti için de Alanyapsor'a 1 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor. Futbolcu ödemeleri için kasadan 6 milyon euro (yaklaşık 110 milyon TL) çıkacak. Diğer giderler ile birlikte 200 milyon lirayı aşan ödemeler için yönetimin yetki alması gerekiyor. Burak Elmas'ın ibrasızlığı sırasında 2022 bütçesi onaylanmadığından Galatasaray yönetimi, olağanüstü mali genel kurul sonrası yetki alacak.

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