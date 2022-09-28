Galatasaray'ın yıldızı Mertens, Napoli'yi çok özledi: Eşim kabul ederse geri döneceğiz

Napoli'den ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Mertens, Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı yıldız, kariyerine ve geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalya basınına konuşan Mertens, Napoli şehrinde yeniden yaşamak istediğini belirtirken, "Eşim 'Evet' derse, o zaman benim için geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum, dünyanın en güzel şehri." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayarak transfer dönemine damga vuran Galatasaray'ın kadrosuna kattığı en dikkat çeken futbolcularda olan Dries Mertens, İtalya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NAPOLİ'Yİ ÖZLÜYORUM"

Fanatik'in İtalya basınından aktardığı habere göre, Mertens yaptığı açıklamada, " Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Onu ilk gördüğümüzde bir arkadaşım Napoli'nin en güzel evi olduğunu söyleyerek beni oraya götürmüştü ama yine de evimizin restore edilmesi gerekiyordu. Evden içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun evin tadilatıydı. Arkadaşım bana bir ay daha bekleyeceğini söyledi. Ona güvendik ve işler iyi gitti." dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ"

Belçikalı yıldız futbolcu, Napoli'de tekrar yaşaması konusunda ise, "Cevabımı zaten biliyorsun. Kat (eşi) evet derse, o zaman benim için geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum, dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorsam? Pino Daniele'nin de tüm şarkılarını biliyorum, yani cevap evet." ifadelerini kullandı.