Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Portekizli futbolcu Ruben Neves'in, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

ORTA SAHA İÇİN ALTERNATİFLER ARTIYOR

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi orta saha için birçok oyuncu değerlendirilirken, Haluk Yürekli'nin haberine göre Ruben Neves de adaylar arasına eklendi. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

AL HILAL'DEKİ SEZON PERFORMANSI

Ruben Neves, bu sezon Al Hilal formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Portekizli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

30 yaşındaki futbolcu, 2023 yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 55 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Ruben Neves'in, Suudi ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.