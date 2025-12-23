Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Galatasaray, devre arası transfer planları kapsamında Al Hilal forması giyen Ruben Neves'i transfer listesine aldı. Portekizli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, sarı-kırmızılılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. 30 yaşındaki futbolcu, 2023 yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 55 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu.
- Galatasaray, Al Hilal'de oynayan Portekizli futbolcu Ruben Neves'i transfer listesine ekledi.
- Ruben Neves, 2023 yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan Al Hilal'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
- Ruben Neves'in Al Hilal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Portekizli futbolcu Ruben Neves'in, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
ORTA SAHA İÇİN ALTERNATİFLER ARTIYOR
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi orta saha için birçok oyuncu değerlendirilirken, Haluk Yürekli'nin haberine göre Ruben Neves de adaylar arasına eklendi. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
AL HILAL'DEKİ SEZON PERFORMANSI
Ruben Neves, bu sezon Al Hilal formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Portekizli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
55 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
30 yaşındaki futbolcu, 2023 yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 55 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Ruben Neves'in, Suudi ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.