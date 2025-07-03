Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde

Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
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Galatasaray'ın uzun süredir onayını beklediği sermaye artırımında mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün kasasına böylece 3 milyarın üzerinde Türk Lirası girecek.

Galatasaray'da sermaye artırımında sona gelindi. Mayıs sonunda yönetim kurulu kararıyla yüzde 150'lik sermaye artırımı başvurusu yapan sarı-kırmızılıların onayını kısa süre içerisinde beklediği öğrenildi.

KASAYA EN AZ 3 MİLYAR TL GİRECEK

5.4 milyar TL olan sermaye yüzde 150 oranında artırılarak 13.5 milyar TL'ye çıkarılacak. Sermaye artırımının onaylanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kasasına en az 3 milyar TL girecek. Galatasaray daha önce 2024 sonunda 1 milyar seviyesinde olan sermayesini yüzde 400'le 5 milyar 400 milyon seviyesine çekmişti.

BORCUN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÖDENDİ

Sarı-kırmızılı kulübün kasasına dışarıdan 1.7 milyar TL para girmiş; bu gelirin 1.3 milyar lirasıyla Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcun önemli bölümü ödenmişti.

''80-85 MİLYON DOLAR GELİR OLACAK''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu geçen hafta yaptığı açıklamada "SPK onay verirse, sermaye artırımı sonrası 80-85 milyon dolar gelir olacak. Bunun önümüzdeki ay sonlanmasını bekliyoruz. Bu para borçlara ya da farklı ödemelere kullanılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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