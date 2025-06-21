Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

İç transferde de çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Taraflar arasında imzalar atılırken resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞMEYİ

Sabah'ın haberine göre taraflar yeni sözleşme için el sıkıştı. Genç futbolcu 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atarken resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.

SERBEST KALMA MADDESİ OLMAYACAK

Yeni sözleşmede serbest kalma maddesinin yer almadığı ifade edilirken Yunus Akgün'ün maaşına ciddi oranda zam yapıldığı aktarıldı.