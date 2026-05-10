Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da kutlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek 26. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar, Adana'da büyük bir coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, zaferi Adana'da büyük coşkuyla kutladı. Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u mağlup ederek sezonu zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk sevincine, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'daki taraftarlar da ortak oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, şehir merkezinde araç konvoyları oluşturdu. Ellerinde bayrak ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Kutlamaların odak noktası ise şehir merkezindeki cadde ve meydanlar oldu.

Merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Küçük çocukların, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen maskesi takması kutlamaların ilgi çeken detaylarından biri oldu. Emniyet güçleri de kutlamaların güvenli şekilde sürmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

19 GÜNLÜK BEBEĞİYLE KATILDI

Kozan ilçesindeki kutlamalara katılan Serkan Özkan isimli vatandaş ise 19 günlük bebeği Ada Ayaz ile şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Henüz 19 günlükken ilk şampiyonluğunu yaşayan Ada Ayaz Özkan, taraftarların yoğun ilgisini gördü. Baba-kız, kutlamaların renkli görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
