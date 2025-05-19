Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Taraftarıyla Kutladı

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Taraftarıyla Kutladı
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, kutlamaları taraftarıyla Rams Park'ta gerçekleştirdi.

- Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

İSTANBUL(İHA)- Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte Rams Park'ta kutladı.

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte Rams Park'ta kutladı. Şampiyonluğa ait özel anlar, beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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